Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişinin Evinden Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişinin Evinden Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişinin Evinden Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İlkadım ilçesinde T.Ö.'nün evinde yapılan aramada 350 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hapı, 500 gram tütün, 600 adet dolu makaron ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.05.2024 11:09
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişinin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarata Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticinde İlkadım ilçesinde T.Ö.'nün evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, 350 gram metamfetamin, 14 adet sentetik ecza hapı, 500 gram tütün, 600 adet dolu makaron ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişinin Evinden Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişinin Evinden Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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