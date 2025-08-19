Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Bin 300 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'dan narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 11 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, 11 bin 300 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan C.Ç. (21) ve S.K. (25) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN