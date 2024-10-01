Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 471 gram skunk ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Çarşamba ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu M.R.B. (34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ile birlikte evde ve evin eklentilerinde yapılan aramada, 1 kilo 471 gram skunk, 23 kök kenevir bitkisi, 1 adet terazi, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet 9 mm çaplı tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN