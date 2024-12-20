Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesinde bir araçta polis tarafından yapılan aramada 330 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 39 bin 335 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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