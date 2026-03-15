Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Ladik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda metamfetamin ve ecstasy ile birlikte kurusıkı tabanca ve fişek ele geçirildi.

Ladik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ladik'te bir adrese operasyon düzenlendi. H.C. (43) isimli şahsın ikameti ve aracında mahkeme kararı doğrultusunda arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 12,90 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet kurusıkı tabanca sürgüsü ve 28 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - SAMSUN