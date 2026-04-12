Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde 22 yaşındaki K.K. isimli şahsın kullandığı depoda yaptığı aramada 6 bin 663 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise 41 yaşındaki O.Ç. isimli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada 54,50 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan K.K. ve O.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. - SAMSUN