Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.S.'nin (34) ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada satışa hazır halde 464 gram bonzai, 66 adet sentetik ecza hapı, 4 paket halinde toplam 1 gram esrar, 10 paket halinde toplam 16 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ölçüm kabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN