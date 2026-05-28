Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
28.05.2026 18:25
Atakum'da 44 bin 938 uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında K.K. (22), U.A. (25), H.C.G. (25) ve S.N.K. (22) isimli şahısların bulunduğu ikamet ile araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 44 bin 938 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında U.A. isimli şahsın "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da ifadeye yönelik arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 19:08:05. #7.12#
