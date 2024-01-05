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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da yapılan yaya devriye faaliyetleri sırasında şüpheli hareketler sergileyen bir kadın ve bir erkek şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
05.01.2024 - 12:44,  Güncelleme: 12:45
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SAMSUN (İHA) – Samsun'da hal ve hareketlerinden şüphelenilen 1'i kadın 2 şahsın üzerinden uyuşturucu maddeler ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin temin edilmesi, suçun önlenmesi ile suçluların yakalanması amacıyla 7/24 esasına göre yaya devriye faaliyetlerini yürütüyor. Ekipler, normal sorgulamaların yanı sıra şüphelendikleri şahıslar üzerinde de uygulama yapıyor.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaya devriye faaliyetleri esnasında şüpheli hal ve hareketler sergileyen H.K. isimli kadın şahıs ile L.S. isimli erkek şahsın yapılan üst aramasında da 6 adet sentetik ecza hapı, 4,09 gr esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet makas, 1 adet bant, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan kağıt parçası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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