Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenleneni uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 5 parça halinde satışa hazır 201,08 gram metamfetamin, 18,17 gram esrar,2,17 gram sentetik kannabinoid, 114 adet sentetik ecza, 1 adet ecstasy hap, 3 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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