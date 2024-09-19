Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinin farklı mahallelerinde şüpheli 4 şahsın üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda; bin 220 adet sentetik ecza, 980 adet captagon hap, 454 gram skunk, 6,61 gram kokain, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN