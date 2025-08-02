Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 5 bin 698 adet sentetik ecza, 21,87 gram metamfetamin, 30 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN