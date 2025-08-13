Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 320 gram metamfetamin, 48 gram sentetik kannabinoid, 32 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN