Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

3.Sayfa

Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde polis tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzelendi. Yapılan aramalarda, 100 gram (bonzai) sentetik kannabinoid, 98 adet ecstasy hap, 170 adet sentetik ecza, 12 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 42 adet tabanca fişeği, 9 adet kartuş ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN