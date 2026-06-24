Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
24.06.2026 15:53
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Samsun'da düzenlenen operasyonlarda 6 bin 696 ecza hapı ile 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik ekiplerince 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda binlerce sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6 bin 696 adet sentetik ecza hap, 137,85 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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