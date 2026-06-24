Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Samsun'da narkotik ekiplerince 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda binlerce sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 6 bin 696 adet sentetik ecza hap, 137,85 gram sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN