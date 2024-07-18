Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Salıpazarı ilçesinde yapılan operasyonda 5 kilo 500 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Diğer operasyonda ise 38 kök kenevir bitkisi, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız ev tüfeği bulundu. İki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.07.2024 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda İ.Ş. ve R.Ş. isimli şahısların yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları belirlendi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 5 kilo 500 gram kubar esrar ve 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Jandarma KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından N.E.'nin evinde yapılan aramada 38 kök kenevir bitkisi, 2 adet kurusıkı tabanca, 15 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız ev tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili N.E. gözaltına alındı.

İki ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Salıpazarı, Operasyon, Jandarma, Kenevir, Samsun, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:15 TFF, başkanını seçiyor Oy sayımına geçildi TFF, başkanını seçiyor! Oy sayımına geçildi
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
15:33 Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı Açık bırakılan rögara düşen görme engelli hamile kadının eşi yaşananları anlattı
15:17 Tekirdağ’da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'da domuza çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 17:56:15. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement