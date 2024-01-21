 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda bin 343 adet sentetik ecza, 193,91 gram esrar, 43,15 gram metamfetamin, 82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,10 gram kokain, 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı
21.01.2024 - 18:14,  Güncelleme: 18:16
Abone Ol

Samsun'da polis tarafından farklı adreslere düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle farklı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda bin 343 adet sentetik ecza, 193,91 gram esrar, 43,15 gram metamfetamin, 82,93 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 8,10 gram kokain, 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 55 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı yapımında kullanılan tıbbi cam tüp ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 36 kişi yakalanırken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Samsun, Uyuşturucu, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42
Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı

Son Dakika
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
00:51 Yolda yürürken tanımadığı genci "Sen kafirsin" deyip göğsünden bıçaklayarak öldürdü
23:51 Fatih Terim, Bakasetas'ın takıma katılacağı tarihi söyledi
23:50 Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:22:52. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement