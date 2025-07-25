Samsun'da uyuşturucu suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, yargılandığı ağır ceza mahkemesinde "uyuşturucu madde ticareti yapmak" 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A.'yı (43) yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Suçlusu Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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