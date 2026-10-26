Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 4 yıl 7 ay hapis, 45 bin 800 lira ceza aldı

Samsun'da uyuşturucu ticareti sanığı 4 yıl 7 ay hapis, 45 bin 800 lira ceza aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu madde ticareti davasında sanık, 4 yıl 7 ay hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin kararıyla sanık hakkındaki dava tamamlandı.
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanan sanık, 4 yıl 7 ay hapis ve 45 bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uyuşturucu madde ticareti davasında K.K.'nin yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, sanığı uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırırken, ayrıca 45 bin 800 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.
Kaynak: İHA
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