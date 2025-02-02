Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Y.E.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Y.E.Ö. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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