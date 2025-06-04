Samsun\'da Uyuşturucu Ticareti: Tutuklama

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen O.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan O.Y., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN