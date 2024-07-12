Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. S.K. adlı kişiye ayrıca 25 bin lira adli para cezası verilirken, diğer iki sanık ise yardım ve yataklık suçundan cezalandırıldı.

12.07.2024 19:04
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Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2023 Eylül ayında tutuklanan S.K. ile 2 arkadaşının yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada S.K. mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırılıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan F.K. ve T.K. ise yardım ve yataklık yapmaktan 5'er ay hapis cezasına çarptırıldılar. Ancak T.K.'nin hapis cezası Hükmüm Açıklanmasının Geri Bırakılması'na (HGB) karar verilerek ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişiye 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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