Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla madde ticareti yaptığı iddia edilen S.B.'yi bir miktar metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan S.B. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak " suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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