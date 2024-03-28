Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi adliyeye sevk edildi
SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.C.Ö. ve O.C.K. isimli şahıslardan 3 bin 920 adet sentetik ecza hap ve 2 poşet halinde toplam 209 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.C.Ö. ve O.C.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren O.K.C. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.C.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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