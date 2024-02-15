Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. Polis operasyonunda, sentetik ecza, pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

15.02.2024 18:31
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın (24) ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 833 adet sentetik ecza, 1 adet pompalı tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 960 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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