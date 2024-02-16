Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Bir Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da daha önce uyuşturucu ticareti suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası alan C.G., polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.

16.02.2024 18:39
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.G. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Hükümlü Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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