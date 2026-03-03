Samsun'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Samsun\'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
03.03.2026 17:32
Samsun'da jandarma operasyonlarında uyuşturucu hap, tarihi sikke ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerince Canik, Kavak ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu hap, tarihi sikke ve gümrük kaçağı elektronik ürünler ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Canik ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Şahsın ikametinde yapılan aramada 630 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kavak ilçesinde gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise bir şahsın evinde yapılan aramada 72 adet sentetik ecza hapı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 20 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi.

Yakakent ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir şahsın gümrük kaçağı elektronik ürün ticareti yaptığı bilgisi üzerine valizinde arama yapıldı. Aramada 4 adet cep telefonu, 12 adet telefon kulaklık, 21 adet şarj aleti, 13 adet şarj kablosu, 14 adet adaptör ve 5 adet telefon yedek parçası ele geçirildi.

Her üç olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

