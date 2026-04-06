Samsun\'da Uyuşturucu ve Mermi Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve mermi ele geçirilirken, hakkında toplam 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, S.Ç. (33) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. İkamette yapılan aramada 2,70 gram fubinica, 0,20 gram metamfetamin ve 20 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 6 yıl 3 ay 22 gün, uyuşturucu madde kullanmak suçundan ise 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN