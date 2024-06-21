Samsun'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

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Samsun'da uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olan uyuşturucu tacirlerinin yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Bu kapsamda çok yönlü olarak yapılan çalışma ve takip sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Y.Ö. ve S.A.'nın Tekkeköy'de üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 42,66 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ayrıca, yakalanarak gözaltına alınan S.A.'nın, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

2 adet ruhsatsız tabancı ele geçirildi

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ve uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri zehirleme gayretinde olan suçluların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ise İlkadım ilçesinde M.K. isimli şahsın aracında yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN