Samsun\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 868 adet sentetik ecza, 76,22 gram esrar, 30,52 gram metamfetamin, 0,35 gram sentetik kannabinoid, 6 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte toplamda 4 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN