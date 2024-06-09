Samsun'da Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'yi Atakum ilçesinde ecstasy uyuşturucu ile yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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