Samsun'da Uzman Çavuş Kavga Anında Havaya Ateş Açtı

Samsun'da kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş havaya ateş açtı... O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da kavgayı ayırmak isteyen uzman çavuş tabancayla havaya ateş açtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonu dükkanı sahibi Z.G. ile E.A. arasında telefon satışı ile ilgili anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga sırasında E.A.'nın olay yerinde bulunan ve Ordu ilinde görev yaptığı öğrenilen uzman çavuş ağabeyi B.A. kavgayı ayırmak için tabancası ile havaya ateş açtı. Silahlı kavga üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olaya müdahale edip tarafları gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.