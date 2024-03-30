Samsun'un Bafra ilçesinde valizinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekipleri, Emirefendi Mahallesi'nde M.K. isimli şahsın valizinde yaptığı aramada 728 adet sentetik ecza ele geçirdi. Şüpheli M.K. uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Valizinde Uyuşturucu Madde Bulunan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
Mardin'de canlı büyükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu inekler karayola daldı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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