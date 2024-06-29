Samsun\'da Yapılan Operasyonlarda Uyuşturucu Ele Geçti, 17 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Samsun'da narkotik ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçti, 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalarda 294 adet sentetik ecza, 102,73 gram sentetik kannabinoid, 84,81 gram metamfetamin, 22 adet ecstasy, 8,56 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 5,43 gram esrar, 6,51 gram skunk, 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan ifadeye yönelik aranan 1 şahıs yakalandı, 17 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN
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