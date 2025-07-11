Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika
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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı, 19 Tutuklama

Samsun\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı, 19 Tutuklama
11.07.2025 20:39
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Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 40 kişiden 19'u tutuklandı.

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 40 kişiden 19'u tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi kararı, 17 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin salı sabahı operasyon düzenlendi. Samsun merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ve Sinop'ta toplam 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1.7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet fişek, 30 adet kartuş, çok sayıda sim kart ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı.

İfadesi alınan 30 kişi serbest bırakılırken, 40 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Soruşturma savcısı, 40 kişiden 37'sini tutuklanması talebiyle, 3 kişiyi de adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 19 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişiyi elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi. 17 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 40 Gözaltı, 19 Tutuklama - Son Dakika
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