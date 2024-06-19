Samsun'da yasadışı kenevir ekimi yapan kişi gözaltına alındı

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Samsun'da jandarma ekipleri yasadışı kenevir bitkisi eken bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri E.I. isimli şahsın yasadışı kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen 4 farklı bölgede arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 1430 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili E.I. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN