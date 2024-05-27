Samsun'da Yatak ve Koltuk Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Samsun'da Yatak ve Koltuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun\'da Yatak ve Koltuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir yatak ve koltuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

27.05.2024 22:39  Güncelleme: 22:52
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Samsun'da sanayi sitesinde bir yatak ve koltuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın, Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan Yumoş firmasına ait yatak ve koltuk fabrikasında çıktı. Çıkan yangında alevler geceyi aydınlatırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar ve belediyelerin su tankerleri de destek verdi. Polis yangın mahallinde geniş güvenlik önlemi aldı. Fabrikayı tamamen saran alevleri söndürmek için çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yatak ve Koltuk Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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