Samsun\'da yediemin otoparkları motosiklet mezarlığına döndü

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Samsun'da yediemin otoparkları yıllardır alınmayan motosikletler nedeniyle motosiklet mezarlığına döndü.

Samsun'da polis tarafından yapılan denetimlerde, trafik tescili bulunmayan ve ayrıca çeşitli nedenlerle trafikten men edilen motosikletler şehirdeki yediemin otoparklarında bekletiliyor. Birçoğu yüksek para cezası nedeniyle sahipleri tarafından geri alınmayınca, yediemin otoparkları motosiklet mezarlıklarına döndü.

Güven Otoparkı görevlisi Kadir Toksal, uzun yıllardır alınmayan motosikletlerin bulunduğunu, otoparkın bir bölümünün adeta motosiklet mezarlığına döndüğünü söyledi. - SAMSUN