Samsun\'da Yol Verme Tartışması: İki Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Canik ilçesinde trafikte yaşanan yol verme tartışmasında bir kişiyi darp edip kuru sıkı tabancayla tehdit ettikleri iddia edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 8 Ağustos gece saat 23.30 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle seyir halinde bulunan S.Ç. (35) ile motosiklette yolcu olarak bulunan C.M. (32), otomobiliyle seyir halinde olan R.K.'nin (31) yanlarından hızlı geçtiği gerekçesiyle aracın peşine düştü. Bir süre sonra otomobil sürücüsünün yanına giden şüpheliler, aracını park edip telefonla konuşan R.K. tartışmayı burada da sürdürdü. Çıkan tartışmada R.K.'yi darp eden şüphelilerin, ardından kuru sıkı tabanca çekerek tehditte bulunduğu öne sürüldü.

Olayın ardından Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma sonucu S.Ç. ve C.M. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.