Samsun'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun- Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş G. idaresindeki 16 AOA 307 plakalı yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu yönetimindeki 55 C 7795 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Yolcu Otobüsü ile Minibüs Çarpıştı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, virajı alamayan bir motosiklet sürücüsü dereye düşerek yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale Valiliği, beklenen sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangınları açısından risk oluşabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Valilik, orman yangınlarının çoğunun beşeri hatalardan kaynaklandığını ve ateşin kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, herhangi bir orman yangını fark ederlerse 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları gerektiği konusunda uyarıldı.
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