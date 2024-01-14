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Samsun'da Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İşçi Elektrik Akımına Kapıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan bir işçi, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın ardından işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin hayati tehlikesi bulunuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İşçi Elektrik Akımına Kapıldı
14.01.2024 - 16:14,
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Samsun'da yüksek gerilim hattı direğinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüksek gerilim hattı direğinde çalışma yapan işçilerden Cemil B.(39) elektrik akımına kapılarak yaralandı. Direkten indirilen Cemil B. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Cemil B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Yüksek Gerilim Hattı Direğinde İşçi Elektrik Akımına Kapıldı - Son Dakika
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