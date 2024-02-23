Samsun'da Yunus Polisleri, Ayağı Kırılan Çocuğu Evde Ziyaret Etti - Son Dakika
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Samsun'da Yunus Polisleri, Ayağı Kırılan Çocuğu Evde Ziyaret Etti

Samsun\'da Yunus Polisleri, Ayağı Kırılan Çocuğu Evde Ziyaret Etti

Samsun'da 12 yaşındaki Berat'ın ayağı kırıldıktan sonra annesi, Yunus polislerini sevdiğini belirtti. Bunun üzerine Yunus timleri, Berat'ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

23.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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Samsun'da Yunus polisleri amatör spor kulübünde idman yaparken ayağı kırılan 12 yaşındaki Barat'ı evinde ziyaret ettiler.

Samsun'da Yasemin Keşli, Samsun Emniyet Müdürlüğüne mail yoluyla başvurarak 12 yaşındaki oğlu Berat Keşki'nin Çatalarmutspor Kulübünde idman sırasında ayağı kırıldığını, Yunus polislerini çok sevdiğini belirtti. Yunus timleri ayağı alçıda olan Berat Keşli'ye evinde geçmiş ziyaretinde bulundu. Polisler, Berat ve 9 yaşındaki kardeşi Çınar'a çeşitli hediye takdim ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yunus Polisleri, Ayağı Kırılan Çocuğu Evde Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Yunus Polisleri, Ayağı Kırılan Çocuğu Evde Ziyaret Etti - Son Dakika
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