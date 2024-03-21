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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1'i polis 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Yücel idaresindeki pancar küspesi yüklü 05 LB 317 plakalı tır önünde seyreden polis memuru Serdar Köktaş yönetimindeki 06 DLH 130 plakalı otomobile çarpıp sürükledi. Tırın sürüklediği 06 plakalı otomobil de önündeki Tuna Çevik'in kullandığı 38 FB 238 plakalı otomobile arkadan çarptı. 38 plakalı otomobil de önündeki Şerif Ölmez'ın kullandığı 55 JY 284 Mercedes Vito marka/model araca çarptı. Zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri Serdar Köktaş ve Tuna Çelik ile Meryem Uluca yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.