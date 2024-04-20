Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen orman yangınında 2 dekarlık alan zarar gördü.
19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Kılavuz Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı ve mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kavak Orman İşletme Müdürlüğü ve Havza Orman İlçe Şefliği ve vatandaşlar müdahalede bulundu.
SASKİ ekipleri tarafından sağlanan su arazözleriyle desteklenen çalışmalarda, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda örtü yangını ağaçlara fazla zarar vermeden kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dekarlık alan zarar gördü.
Yangın sonrası ekipler, soğutma çalışmalarını gerçekleştirirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Havza'da Orman Yangını: 2 Dekarlık Alan Zarar Gördü - Son Dakika
Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Eğirdir Sağlık Meslek Lisesi binasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde etkili olan rüzgar sebebiyle bir iş hanının üzerindeki baz istasyonu direği otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirdi.
Pendik'te park içerisinde bulunan çocuk oyun gruplarında çıkan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park kullanılamaz hale geldi. Alevlerin metrelerce yükseldiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum'da etkili olan fırtına nedeniyle restorasyon çalışması devam eden Ulucami'de bir işçinin üzerine kalas düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde bulunan Şehit Burak Güneş Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında çocuk oyun grupları alev alev yandı. Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki kamyonetten savrulan kamelyanın sıkıştırdığı 3 belediye işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar görüntülere yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?