Samsun İlkadım\'da 135 bin 465 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İlkadım'da 135 bin 465 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda İlkadım ilçesinde 3 şüpheliye ait kolilerde yapılan aramada 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 şüpheliye ait kolilerde yapılan aramada 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahısların tespit edilmesi ve uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesinde 3 şüpheliye ait kolilerde yapılan aramalarda 135 bin 465 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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