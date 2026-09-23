Samsun İlkadım\'da 4 şüphelinin ev ve arazilerinde 10 bin 104 sentetik hap bulundu

Samsun İlkadım'da 4 şüphelinin ev ve arazilerinde 10 bin 104 sentetik hap bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlkadım'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin üzeri, ikameti ve bulundukları arazide yapılan aramada 10 bin 104 sentetik ecza hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 bin 104 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde 4 şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve bulundukları arazide yapılan aramalarda 10 bin 104 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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