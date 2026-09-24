Samsun İlkadım\'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi, 40 bin makaron ele geçirildi

Samsun İlkadım'da kaçakçılık operasyonu düzenlendi, 40 bin makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin çalışmasında yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 40 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 40 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?