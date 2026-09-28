Samsun İlkadım\'da kavgada bıçakla yaralanan kişiyle ilgili şüpheli tutuklandı

Samsun İlkadım'da kavgada bıçakla yaralanan kişiyle ilgili şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde dün Selahiye Mahallesi'nde çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, bugün Samsun Adliyesine sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Olay, dün Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kavgada E.T. (43), bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.A.'yı (29) yakaladı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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