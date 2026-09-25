Samsun İlkadım\'da otomobil diğerine arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı

Samsun İlkadım'da otomobil diğerine arkadan çarptı, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde bir otomobil, diğerine arkadan çarptı; kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, İstasyon Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Y. idaresindeki 55 ATK 643 plakalı otomobil, Özkan Ç. yönetimindeki 55 ASY 297 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özkan Ç., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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