Samsun İlkadım'da otomobil zincirleme kazaya karıştı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da otomobil zincirleme kazaya karıştı

Samsun İlkadım\'da otomobil zincirleme kazaya karıştı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu savrulan araç, park halindeki bir otomobile ve bahçe duvarına çarptı. Kazada aynı araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir otomobile ve ardından yol kenarındaki otomobile çarpıp kaldırımı aşarak bahçe duvarına çarpan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Karadaş yönetimindeki 55 AOT 343 plakalı otomobil, Zafer Kırbıyık idaresindeki 55 BCG 07 plakalı otomobile sağ ön çamurluk kısmından çarptı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu savrulan 55 AOT 343 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan park halindeki 61 VU 708 plakalı otomobile, ardından kaldırımdan aşarak bir iş yerinin önündeki bahçe duvarına çarptı.

Kazada sürücü Murat Karadaş ile aynı araçta bulunan Emre Alkan ve Ferdi Yılmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Bahçe, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da otomobil zincirleme kazaya karıştı - Son Dakika

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